Новые скейт-парки и площадки с тренажерами появились в разных районах Иркутска

В Лисихинском парке и на улице Василия Ледовского, 3 появились современные скейт-парки. Семь площадок с тренажерами оборудованы в разных районах Иркутска: в Пади Грязнуха, на улицах: Карпинской, 21/1 и Дмитрия Донского, в микрорайоне Солнечном, на проспекте Маршала Жукова, 58/2, а также специализированная воркаут-площадка в Пади Грязнуха.