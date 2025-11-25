Новые скейт-парки и площадки с тренажерами появились в разных районах Иркутска

IrkutskMedia, 25 ноября. 15 новых и модернизированных спортивных объектов введены в эксплуатацию в Иркутске. Проекты реализованы в рамках программ «Есть решение» и «Народные инициативы», а также за счет средств городского бюджета и фонда поддержки избирательных округов, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Лисихинском парке и на улице Василия Ледовского, 3 появились современные скейт-парки. Семь площадок с тренажерами оборудованы в разных районах Иркутска: в Пади Грязнуха, на улицах: Карпинской, 21/1 и Дмитрия Донского, в микрорайоне Солнечном, на проспекте Маршала Жукова, 58/2, а также специализированная воркаут-площадка в Пади Грязнуха.
Две площадки для любителей игрового спорта открылись на улице Воинская площадка, а также в районе улиц: Петрова, Шевцова, Киренской. Полосу препятствий оборудовали в Каштаковской роще. Кроме того, новое спортивное ограждение установлено на бульваре Рябикова, 48.
«Реализация проектов позволила создать современные условия для занятий спортом и активного отдыха жителей всех возрастов в разных районах Иркутска. Все объекты уже приняты в эксплуатацию и доступны. За содержание и организацию мероприятий на новых площадках будет отвечать Городской спортивно-методический центр», — отметил и.о. начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Дмитрий Метляев.
В рамках модернизации хоккейной инфраструктуры проведен капремонт трех кортов на улицах: Украинской, 3, Маршала Жукова, 26 и Баумана, 176/1. На корте по улице Баумана, где тренируется дворовая команда «Сибирский тигр», полностью демонтировано старое покрытие, расширена площадка, установлено новое ограждение и асфальтовое покрытие. Это даст спортсменам возможность заниматься на роликах летом и кататься на коньках зимой.
Ранее агентство сообщало, что спортивный комплекс «Авиатор» в Иркутске вновь открыл свои двери для посетителей после завершения комплексного ремонта. Качество выполненных работ проверил мэр города Руслан Болотов, который также пообщался с юными футболистами, тренирующимися в обновленном зале. В рамках ремонта были усилены строительные конструкции, заменена кровля, отремонтированы пол и потолок игрового зала, а также обновлены системы водоснабжения.