Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо число коротких рабочих недель в 2026 году

Согласно данным производственного календаря, в 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель, обусловленных переносом выходных дней в связи с государственными праздниками.

Согласно данным производственного календаря, в 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель, обусловленных переносом выходных дней в связи с государственными праздниками.

Как сообщает РИА Новости, первая такая неделя придется на февраль: отдых продлится с 21 по 23 число в честь Дня защитника Отечества, а рабочая деятельность будет осуществляться только четыре дня — с 24 по 27 февраля. Далее короткие рабочие недели ожидается в марте (с 10 по 13 число), в апреле (с 27 по 30 число), а также в мае (с 12 по 15 число) и в июне (с 8 по 11 число).

Кроме того, отмечается, что 4 ноября (День народного единства) и 31 декабря также будут нерабочими днями. В связи с этим ноябрьская рабочая неделя окажется разделенной на две части и в сумме составит всего четыре рабочих дня, а последняя неделя декабря и вовсе будет включать только три рабочих дня перед продолжительными новогодними каникулами.

Ранее были раскрыты детали обязательной отработки после медвуза.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.