Названо число коротких рабочих недель в 2026 году

Как сообщает РИА Новости, первая такая неделя придется на февраль: отдых продлится с 21 по 23 число в честь Дня защитника Отечества, а рабочая деятельность будет осуществляться только четыре дня — с 24 по 27 февраля. Далее короткие рабочие недели ожидается в марте (с 10 по 13 число), в апреле (с 27 по 30 число), а также в мае (с 12 по 15 число) и в июне (с 8 по 11 число).