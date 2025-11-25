Названо число коротких рабочих недель в 2026 году

Согласно данным производственного календаря, в 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель, обусловленных переносом выходных дней в связи с государственными праздниками.
Как сообщает РИА Новости, первая такая неделя придется на февраль: отдых продлится с 21 по 23 число в честь Дня защитника Отечества, а рабочая деятельность будет осуществляться только четыре дня — с 24 по 27 февраля. Далее короткие рабочие недели ожидается в марте (с 10 по 13 число), в апреле (с 27 по 30 число), а также в мае (с 12 по 15 число) и в июне (с 8 по 11 число).
Кроме того, отмечается, что 4 ноября (День народного единства) и 31 декабря также будут нерабочими днями. В связи с этим ноябрьская рабочая неделя окажется разделенной на две части и в сумме составит всего четыре рабочих дня, а последняя неделя декабря и вовсе будет включать только три рабочих дня перед продолжительными новогодними каникулами.
