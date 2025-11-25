TNI: Россия обгоняет США в новой космической гонке

Москва получит доступ к обзору важного стратегического региона — все благодаря новой российской космической станции. Об этом в понедельник, 24 ноября, заявил журналист Брэндон Дж. Вайхерт в колонке для The National Interest (TNI).
По его словам, «Роскосмос» к 2030 году планирует запустить основные модули новой космической станции. Подобные инициативы могут стать «тревожным звоночком» для Вашингтона.
— США совершенно не осознают, что участвуют в новой космической гонке, да еще и в той, которую проигрывают, — отметил Вайхерт.
Станция с наклоном в 97 градусов обеспечит России лидирующую позицию в космосе. Такое размещение даст «беспрецедентный охват каждой точки Земли».
— Размещение станции на полярной орбите также даст преимущества в области научных исследований, в области изучения климата, погодных условий и морского льда, — говорится в материале.
2 сентября американский лидер Дональд Трамп утверждал, что США стали «страной номер один» в сфере космоса, хотя до этого они проигрывали гонку России и Китаю.