Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Русский язык в силу его сложности можно выучить «с нуля» за пять лет регулярных занятий, этого уровня иностранцу будет достаточно, чтобы жить, учиться и работать в стране, сообщила РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.
«Если считать, что B2 — это уровень (четвертый по международной классификации, так называемый продвинутый пороговый — ред.), когда изучающий иностранный язык может жить в стране языка, учиться или работать, свободно изъясняясь, вступать в отношения с официальными службами, местными органами, то потребуется примерно четыре года на изучение языка, поскольку обычно нужен год на освоение каждого уровня. Может быть, для русского языка, в силу его сложной грамматики, необходимо пять лет», — рассказала Киселева.
Она добавила, что трудности в изучении русского языка связаны с наличием падежей и сложных форм глаголов. Кроме того, в русском разноместное и подвижное ударение.
«Учить и запоминать множество форм одного слова, конечно, сложно, но это непринципиальные сложности; раз мы смогли освоить родной язык, то можем выучить и другие», — отметила главный редактор портала «Грамота.ру».