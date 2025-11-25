Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык

«Если считать, что B2 — это уровень (четвертый по международной классификации, так называемый продвинутый пороговый — ред.), когда изучающий иностранный язык может жить в стране языка, учиться или работать, свободно изъясняясь, вступать в отношения с официальными службами, местными органами, то потребуется примерно четыре года на изучение языка, поскольку обычно нужен год на освоение каждого уровня. Может быть, для русского языка, в силу его сложной грамматики, необходимо пять лет», — рассказала Киселева.