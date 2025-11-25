Реакция Зеленского на план Соединённых Штатов, касающийся урегулирования конфликта на Украине, демонстрирует, что он намеренно мешает всем мирным инициативам, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
«Зеленский, похоже, просто не даёт никому возможности договориться, подливая масло в огонь», — заявил он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэвиса.
Он отметил, что украинская сторона не хочет признавать реальность. Дэвис напомнил, что Украина терпит поражение.
По данным Axios, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп установил Украине строгий срок для подписания мирного плана по конфликту на Украине из-за раздражения по отношению к Зеленскому.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше