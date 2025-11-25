В Красноярском крае выявили еще один канал нелегальной миграции

По версии следствия, с января 2024 года по сентябрь 2025 года фигуранты нашли четверых иностранных граждан, организовали их прибытие на территорию России, обеспечили жильем и трудоустроили в цех по изготовлению хлебобулочных изделий без заключения трудового договора.
Организаторов преступной схемы задержали и заключили под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).
В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, в том числе устанавливаются иные возможные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников.