В Красноярском крае выявили еще один канал нелегальной миграции

По версии следствия, с января 2024 года по сентябрь 2025 года фигуранты нашли четверых иностранных граждан, организовали их прибытие на территорию России, обеспечили жильем и трудоустроили в цех по изготовлению хлебобулочных изделий без заключения трудового договора.