В Красноярском крае выявили еще один канал нелегальной миграции

В Лесосибирске Красноярского края двое местных жителей — 60-летний иностранец и 32-летний россиянин — подозреваются в организации незаконной миграции.

Источник: AP 2024

По версии следствия, с января 2024 года по сентябрь 2025 года фигуранты нашли четверых иностранных граждан, организовали их прибытие на территорию России, обеспечили жильем и трудоустроили в цех по изготовлению хлебобулочных изделий без заключения трудового договора.

Организаторов преступной схемы задержали и заключили под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, в том числе устанавливаются иные возможные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников.