Депутат Федяев: доставщики уйдут с тротуаров

Парламентарий отметил, что корень проблемы кроется в использовании мощных мопедов, которые хаотично двигаются в потоке людей. По его мнению, простые запреты являются крайней мерой, поэтому необходим диалог с бизнесом. Федяев рассказал, что сервисы доставки уже готовы внедрять собственные легкие транспортные средства с ограничением скорости до 25 км/ч и датчиками слежения. Это позволит контролировать маршрут и манеру вождения сотрудника, что снизит аварийность. Также депутат добавил, что понятие «электровелосипед» пока юридически не закреплено и над этим предстоит работать.