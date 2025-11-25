Ричмонд
Депутат Федяев: доставщики уйдут с тротуаров

Депутаты считают необходимым полностью освободить пешеходные зоны от курьеров на тяжелом электрическом транспорте, перенаправив их на проезжую часть или велодорожки. В противном случае нынешний хаос с мопедами на тротуарах может привести к более жестким запретительным мерам, вплоть до полного запрета езды. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Хаотичная езда доставщиков по тротуарам беспокоит депутатов.

«Что важно для людей — доставщики уйдут с тротуаров, что важно для компаний — доставщикам не нужно будет получать права. Пусть они будут на понятной технике, двигаются по велодорожке, обочине или правому краю дороги, как велосипедисты», — рассказал Федяев агентству ТАСС.

Парламентарий отметил, что корень проблемы кроется в использовании мощных мопедов, которые хаотично двигаются в потоке людей. По его мнению, простые запреты являются крайней мерой, поэтому необходим диалог с бизнесом. Федяев рассказал, что сервисы доставки уже готовы внедрять собственные легкие транспортные средства с ограничением скорости до 25 км/ч и датчиками слежения. Это позволит контролировать маршрут и манеру вождения сотрудника, что снизит аварийность. Также депутат добавил, что понятие «электровелосипед» пока юридически не закреплено и над этим предстоит работать.

Вопрос регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) обсуждается на разных уровнях власти. Ранее Минтранс РФ рекомендовал регионам не запрещать, а продвигать СИМ, интегрируя их в транспортную систему городов и обустраивая парковочные места. При этом в ряде регионов уже введены ограничения: например, в Благовещенске запрещена свободная парковка и использование электросамокатов, а в некоторых городах, включая Москву и Санкт-Петербург, ограничена скорость их движения.