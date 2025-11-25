Пережатые сосуды ни при чём: Врачи развеяли главные мифы о головной боли

Головная боль давно стала привычным спутником миллионов россиян, однако мы до сих пор путаем её причины и ищем опасность там, где её чаще всего нет. В беседе с Life.ru врачи разобрали самые популярные заблуждения и объяснили, почему «пережатые сосуды» или «скачки давления» редко оказываются настоящими виновниками недуга.