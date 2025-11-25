Пережатые сосуды ни при чём: Врачи развеяли главные мифы о головной боли

В обществе принято считать, что если болит голова, то у этого обязательно должна быть какая-то анатомическая причина. Часто пытаются обвинять повышенное давление, пережатый сосуд, защемление нерва или шеи. Однако в абсолютном большинстве случаев это не так.
Екатерина Алексеева.
Врач-невролог «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах».
Специалист пояснила, что головная боль делится на две большие группы — первичную и вторичную. Первая появляется не из-за повреждений в организме: её запускают биохимические процессы, генетическая предрасположенность и сочетание внешних и внутренних факторов. Чаще всего речь идёт о мигрени, головной боли напряжения и кластерной боли. Бывают и более редкие варианты: кашлевая, «холодовая» и оргазмическая.
Вторичная головная боль указывает на другое заболевание: инфекции, аневризмы, новообразования, нарушение свёртываемости крови, последствия травм. При этом остеохондроз, «зажатые сосуды» и подобные диагнозы к этой категории не относятся. Врач добавила, что выражение «сосудистая головная боль» в реальности почти всегда скрывает мигрень. Настоящие сосудистые боли связаны с острыми состояниями — инсультами, кровоизлияниями и заболеваниями сосудов, а не с «пережимами» в области шеи.
Отдельно Алексеева объяснила, что метеозависимость как диагноз не существует, хотя пациенты часто уверены в обратном. Исследований на эту тему мало, а психологическое самовнушение играет огромную роль: пасмурное утро, дождь или ветер легко запускают цепочку негативных реакций, включая развитие боли.
«Если голова болит сильно, выйдите на воздух, успокойтесь, сделайте несколько медленных вдохов и выдохов — акцентируйте внимание на выдохе. Пройдитесь 3−5 минут, избегайте кофеина и крепких напитков, а вечером хотя бы на час уберите гаджеты. Наладьте сон. Если это не помогает — обратитесь к врачу», — подчеркнула эксперт.
Руководитель проекта «Виртуальная клиника» Константин Летц-Орлецов в свою очередь отметил, что количество пациентов с подобными жалобами стабильно высокое.
«Согласно нашим данным, около 100 пациентов ежемесячно жалуются на головные боли — это примерно 40% обращений к неврологу. Часто люди годами терпят частые боли, считая их нормой», — уточнил он.
Летц-Орлецов пояснил, что самой частой причиной визитов становится мигрень, от которой страдают около 20% жителей планеты. Подозревать её можно, если совпадают хотя бы два критерия:
Боль снижает работоспособность минимум на сутки каждые три месяца;Появляются тошнота, потеря аппетита или рвота;Свет и шум резко усиливают неприятные ощущения.
Он напомнил, что боли бывают разного происхождения и силы, поэтому лечить их нужно с учётом особенностей конкретного состояния. Многие спешат принимать обезболивающие, но препараты различаются по воздействию, и без диагностики легко ошибиться. Ведению дневника боли специалист уделил отдельное внимание: записи помогают выявить триггеры и навести порядок в симптомах.
«Отмечайте провоцирующие факторы и помните: самое ценное — здоровье. Забота о нём должна быть профессиональной», — сказал Летц-Орлецов.
Ранее Life.ru писал, что врачи выявили опасность сна при ярком искусственном свете. Новые данные показывают, что привычка засыпать в освещённой комнате может вдвое повысить риск сердечного приступа и заметно нагрузить сердечно-сосудистую систему. Особенно критично это в промежутке между полуночью и шестью утра, когда организму требуется мелатонин, а свет резко блокирует его выработку.