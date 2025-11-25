Мексиканку, виновную в расправе над тремя туристами, приговорили к 20 годам тюрьмы

Суд в Мексике приговорил женщину, виновную в смерти трех туристов, к 20 годам тюремного заключения. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в The Los Angeles Times.
Трагедия произошла еще в апреле прошлого года — тогда же 33-летний Каллум Робинсон, 30-летний Джейк и 30-летний Джек Роуд приехали на побережье Нижней Калифорнии.
В результате туристы стали жертвами ограбления. Неизвестные угнали у них транспорт, а также расправились с мужчинами. Позже их тела обнаружили в местном колодце.
Позже 23-летняя Ари Гизелл Сильва Райя признала вину за подстрекательство. В итоге ее осудили на 20 лет лишения свободы и выписали крупный штраф, передает издание.
До этого правоохранители обнаружили по меньшей пять тел со связанными руками и ногами — их выбросило на побережье Балеарского моря неподалеку от Ибицы.
Недавно туриста из России Виктора Соловьева также похитили и убили в Грузии. Позже тело россиянина нашли в реке Накра. Обвиняемых задержали.
Ранее три подростка якобы похитили сверстника в подмосковном городе Лыткарино, хулиганы издевались над мальчиком и угрожали ему, вымогая деньги.