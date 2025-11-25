Ричмонд
Мексиканку, виновную в расправе над тремя туристами, приговорили к 20 годам тюрьмы

Суд в Мексике приговорил женщину, виновную в смерти трех туристов, к 20 годам тюремного заключения. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в The Los Angeles Times.

Трагедия произошла еще в апреле прошлого года — тогда же 33-летний Каллум Робинсон, 30-летний Джейк и 30-летний Джек Роуд приехали на побережье Нижней Калифорнии.

В результате туристы стали жертвами ограбления. Неизвестные угнали у них транспорт, а также расправились с мужчинами. Позже их тела обнаружили в местном колодце.

Позже 23-летняя Ари Гизелл Сильва Райя признала вину за подстрекательство. В итоге ее осудили на 20 лет лишения свободы и выписали крупный штраф, передает издание.

