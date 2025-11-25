Кардиолог назвала 10 скрытых признаков, что давление уже «скачет»

По словам Погосовой, давление может «скакать» по-разному. Это и головные боли или тяжесть в затылке, и головокружение, тошнота, шум в ушах, нарушения зрения — от размытости до «мушек» и бликов. У некоторых учащается сердцебиение или появляется дискомфорт в груди, у других возникает одышка при нагрузке.