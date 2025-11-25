Кардиолог назвала 10 скрытых признаков, что давление уже «скачет»

Россиянам напомнили о симптомах, которые могут говорить о повышенном давлении. Эти признаки часто списывают на усталость или стресс, хотя именно они нередко сигнализируют о начале гипертонии. Об этом KP.RU рассказала доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова.
— У значительной части людей повышение артериального давления не сопровождается никакими субъективными проявлениями и даже очень высокие значения давления могут обнаруживаться совершенно случайно. Риск сердечно-сосудистых осложнений не зависит от того, ощущает ли человек повышение артериального давления или нет, — подчеркнула эксперт.
По словам Погосовой, давление может «скакать» по-разному. Это и головные боли или тяжесть в затылке, и головокружение, тошнота, шум в ушах, нарушения зрения — от размытости до «мушек» и бликов. У некоторых учащается сердцебиение или появляется дискомфорт в груди, у других возникает одышка при нагрузке.
Часто добавляются перемены настроения, внутреннее волнение, потливость, сильная утомляемость, слабость и даже беспокойный сон. Специалист посоветовала не игнорировать тревожные сигналы и периодически измерять давление, даже если самочувствие кажется нормальным.