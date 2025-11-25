Новосибирские перевозчики перейдут на электронные документы

Они предусматривают полный переход на электронный документооборот и сокращение бюрократических процедур, сообщили в региональном Минтрансе.
На заседании 24 ноября под руководством губернатора Андрея Травникова был рассмотрен законопроект, который отменяет необходимость получать бумажные дубликаты свидетельств и маршрутных карт. По словам заместителя министра транспорта Евгения Тюрина, цифровой формат позволит ускорить процессы и повысить качество услуг для жителей.
С 1 сентября 2026 года все документы будут оформляться только в электронном виде. Кроме того, проект закона уточняет правила перевозок по нерегулируемым тарифам, приводя региональное законодательство в соответствие с федеральными требованиями. Документ планируется внести в Законодательное собрание области.