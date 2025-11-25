Главу Федерации хоккея Ленобласти проверяют на мошенничество после обвинений дочери

19-летняя Анна рассказала, что родители живут порознь девять лет. После развода её мать Наталья уехала из элитной квартиры в центре Петербурга вместе с детьми, оставив в спешке одежду и украшения на сумму свыше трёх миллионов. Где эти вещи и в каком они состоянии, семья до сих пор не знает. По словам девушки, позже Покровский попытался оформить переход права собственности: сообщил, что «выкупил» долю Натальи за десять миллионов, но суд отказал ему в регистрации сделки. Несмотря на это, Наталью в квартиру не пускают, при этом на неё легли долги по ЖКХ — больше 1,1 млн рублей. Из-за того, что счета не разделены, с её карт списывают всю зарплату.