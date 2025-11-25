Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в 2026 году: сколько их будет

В 2026 году 4 ноября и 31 декабря также будут нерабочими днями. Это приведет к тому, что ноябрьская рабочая неделя окажется разделенной на две части общей продолжительностью четыре дня. П последняя неделя декабря 2026-го составит всего три рабочих дня.