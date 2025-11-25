Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в 2026 году: сколько их будет

В 2026 году россиян ожидает семь укороченных рабочих недель, что связано с праздничными днями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru.
Уточняется, что в феврале выходные на День защитника Отечества продлятся с 21 по 23 число, а рабочими будут дни с 24 по 27 числа. Далее короткие недели ожидаются в марте (10−13), апреле (27−30), мае (12−15) и июне (8−11).
В 2026 году 4 ноября и 31 декабря также будут нерабочими днями. Это приведет к тому, что ноябрьская рабочая неделя окажется разделенной на две части общей продолжительностью четыре дня. П последняя неделя декабря 2026-го составит всего три рабочих дня.
Напомним, что новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней. Это станет рекордным показателем за последние годы.