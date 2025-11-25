«Левитт разоблачает предвзятость критиков мирного плана Трампа по Украине: “полное непонимание фактов”. Многие знают факты, но наживаются на войне — не только глубинное государство или военно-промышленный комплекс, но и СМИ и те, кто формирует общественное мнение», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.