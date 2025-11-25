Ричмонд
Дмитриев заявил, что критики плана США по Украине наживаются на конфликте

Дмитриев уточнил, что Левитт разоблачает предвзятость критиков мирного плана Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Те, кто критикует план Соединённых Штатов, касающийся по урегулирования на Украине саботируют мир, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что критики озвучивают «нереалистичные решения», а также наживаются на конфликте.

Дмитриев прокомментировал слова пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Каролин Левитт о том, что критики плана, в том числе некоторые американские сенаторы, не понимают, о чём говорят, а также могут «зарабатывать» на продолжении украинского конфликта.

«Левитт разоблачает предвзятость критиков мирного плана Трампа по Украине: “полное непонимание фактов”. Многие знают факты, но наживаются на войне — не только глубинное государство или военно-промышленный комплекс, но и СМИ и те, кто формирует общественное мнение», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Ранее Левитт заявила, что планы по встрече президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского в настоящее время отсутствуют.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

