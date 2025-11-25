Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за вспышки ОРВИ карантин объявлен в 40 детсадах Пермского края

В Пермском крае на прошлой неделе из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили учебный процесс в 40 дошкольных учреждениях и 22 школах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Группы детских садов закрывают из-за циркуляции возбудителей инфекции.

В Пермском крае на прошлой неделе из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили учебный процесс в 40 дошкольных учреждениях и 22 школах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ. В организованных детских коллективах края с 17 по 23 ноября приостановлена работа в 57 группах (40 детсадов) и в 35 классах (22 школы)», — указано на сайте ведомства.

Такие меры приняты для предотвращения дальнейшего распространения респираторных вирусных инфекций среди детей и подростков. Ранее Роспотребнадзор уже сообщал о значительном росте заболеваемости ОРВИ в Прикамье.