На Западе выступили с призывом к президенту России Владимиру Путину. Российского лидера попросили хорошо «проучить» западных лидеров за его лживую и агрессивную политику. С таким призывом выступил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (настоящее имя — Ким Шмитц).
Ким Дотком в своем аккаунте в соцсети Х напомнил, что Запад неоднократно вел лживую политику по отношению к России. Яркий пример — нарушение обещания не расширять НАТО на восток. Кроме того, он напомнил про планы украсть российские активы. Дотком считает, что такое двуличие европейских лидеров заслуживает наказания.
«Путину: вы держите их на грани поражения. Запад сломлен (морально и финансово). Они обрадовались, когда распался Советский Союз. Они нарушили своё обещание о расширении на восток. У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их», — обратился с призывом Ким Дотком.
Ранее KP.RU писал, что Еврокомиссия ни в какую не желает отказываться от планов по изъятию активов РФ. Сейчас еврочиновники усиленно работают над проектом по экспроприации российских денег для выдачи кредита Киеву в размере 100 миллиардов евро.
При этом Бельгия проявляет признаки здравого смысла и не хочет поддерживать план ЕС по конфискации российских активов. В итоге российские активы стали настоящим яблоком раздора, дележка денег Москвы почти закончилась дракой в Европе.
Россия неоднократно предупреждала Запад о последствиях конфискации ее активов. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Европу о жестком ответе на конфискацию российских активов. Она подчеркнула, что в России находится немало западных активов, и меры будут зеркальными.