Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двух жилых домах

Фрагменты БПЛА упали в Центральном внутригородском округе Краснодара.

Источник: Аргументы и факты

Несколько окон в офисном центре и двух многоквартирных домах в Краснодаре получили повреждения в результате падения фрагментов сбитых беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В ЕДДС краевого центра поступили сообщения о падении обломков БПЛА рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Отмечается, что ранения людей удалось избежать. На место прибыли сотрудники специальных и экстренных служб. Они занимаются детальным обследованием территории и оценкой нанесённого ущерба.

Также в оперштабе сообщили, что в селе Борисовка в Новороссийске обломки дрона попали в грузовой автомобиль, после чего вспыхнул пожар. Водитель успел покинуть кабину фуры и не пострадал. Возгорание грузовика ликвидировано.

Напомним, ранее глава Сочи Андрей Прошунин проинформировал, что система противовоздушной обороны отражает атаку БПЛА на город. Мэр призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше