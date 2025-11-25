В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двух жилых домах

Несколько окон в офисном центре и двух многоквартирных домах в Краснодаре получили повреждения в результате падения фрагментов сбитых беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«В ЕДДС краевого центра поступили сообщения о падении обломков БПЛА рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ранения людей удалось избежать. На место прибыли сотрудники специальных и экстренных служб. Они занимаются детальным обследованием территории и оценкой нанесённого ущерба.
Также в оперштабе сообщили, что в селе Борисовка в Новороссийске обломки дрона попали в грузовой автомобиль, после чего вспыхнул пожар. Водитель успел покинуть кабину фуры и не пострадал. Возгорание грузовика ликвидировано.
Напомним, ранее глава Сочи Андрей Прошунин проинформировал, что система противовоздушной обороны отражает атаку БПЛА на город. Мэр призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.