Подростки устроили массовую драку из-за ревности в Шымкенте

Инцидент наделал много шума в социальных сетях. Начала распространяться информация о том, что в потасовке якобы было использовано оружие.
В полиции телеканалу подтвердили информацию о драке, но опровергли, что было использовано оружие. По делу начато досудебное расследование.
Отмечается, что в полицию обратились родители подростка, получившего травмы на месте происшествия. На основании заявления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции вместе с родителями. По предварительным данным, старшеклассники были знакомы между собой, а причиной конфликта стала ревность.