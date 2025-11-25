Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки устроили массовую драку из-за ревности в Шымкенте

В соцсетях появилась информация о драке среди подростков в одном из торгово-развлекательных домов Шымкента. В полиции раскрыли подробности, передает Otyrar.kz.

Источник: Nur.kz

Инцидент наделал много шума в социальных сетях. Начала распространяться информация о том, что в потасовке якобы было использовано оружие.

В полиции телеканалу подтвердили информацию о драке, но опровергли, что было использовано оружие. По делу начато досудебное расследование.

Отмечается, что в полицию обратились родители подростка, получившего травмы на месте происшествия. На основании заявления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции вместе с родителями. По предварительным данным, старшеклассники были знакомы между собой, а причиной конфликта стала ревность.