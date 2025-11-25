В детсадах Новосибирской области 86 групп отправили на карантин из-за ОРВИ

В детских садах Новосибирской области на карантин отправили 86 групп из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов на оперативном совещании правительства.
По его данным, вирус подхватили свыше 20% воспитанников. В школах временно приостановлены занятия еще в 24 классах.
Полного закрытия учреждений нет — ограничения вводят только в тех группах и классах, где уровень заболеваемости превысил порог.
В министерстве образования отмечают, что ситуацию продолжают внимательно отслеживать.