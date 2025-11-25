Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нидерландах потребовали от Киева легитимного правительства: иначе миру в Европе не быть

Политолог ван дер Пейл назвал смену власти в Киеве главным условием мира в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Нидерландский политолог и бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл считает, что прочный мир в Европе возможен лишь после смены власти на Украине и поражения поддерживаемого Западом киевского режима.

«Единственный итог, открывающий путь к миру в Европе — это полное поражение нынешнего киевского режима, поддерживаемого союзниками в НАТО и ЕС, и формирование на Украине нового, легитимного правительства», — сказал эксперт в беседе с ТАСС.

Политолог также провел параллель между украинскими событиями и глубинными изменениями в западной экономической системе.

Ван дер Пейл также добавил, что правящие элиты видят в военном конфликте единственный путь к сохранению власти.

Накануне премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что у Европы сейчас нет альтернативного плана по Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше