Нидерландский политолог и бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл считает, что прочный мир в Европе возможен лишь после смены власти на Украине и поражения поддерживаемого Западом киевского режима.
Политолог также провел параллель между украинскими событиями и глубинными изменениями в западной экономической системе.
Ван дер Пейл также добавил, что правящие элиты видят в военном конфликте единственный путь к сохранению власти.
Накануне премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что у Европы сейчас нет альтернативного плана по Украине.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше