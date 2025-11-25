Хабаровчанин погиб на пожаре в квартире на улице Большой

Житель Хабаровска погиб на пожаре в собственной квартире в многоэтажке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло в доме на улице Большая 24 ноября. В одном из помещений на площади пяти квадратных метров вспыхнули домашние вещи, его быстро заполонил едкий дым. 15 человек из соседних квартир, в том числе пятеро несовершеннолетних жильцов, вышли на свежий воздух до приезда пожарных.
В ходе тушения было найдено тело без признаков жизни — погибшим оказалася 50-летний мужчина. Предположительно, он умер от отравления продуктами горения. Других пострадавших нет.
Причины пожара выясняют дознаватели МЧС.