Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи Владивостока спасли подростка после серьезной аварии на мопеде

У юного пациента диагностировали вывих тазобедренного сустава с переломом.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке врачи спасли 16-летнего подростка, получившего тяжелейшую травму в ДТП на мопеде. Подростка доставили в больницу скорой помощью, и медикам пришлось провести сложнейшую операцию, чтобы сохранить ему возможность нормально двигаться. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

При поступлении в больницу у юного пациента диагностировали не просто перелом, а вывих тазобедренного сустава с переломом вертлужной впадины. Это основа тазобедренного сустава — сложный природный «шарнир», от которого зависит способность человека ходить, сидеть и свободно двигаться.

Лечение проходило в несколько этапов. Сначала врачи вправили вывих, вернув сустав на место. Затем провели сложнейшую операцию, зафиксировав сломанную кость специальными винтом и пластиной.

«Операция прошла успешно, — рассказала заведующая детским травматологическим отделением Евгения Кудинова. — Мы сделали все возможное, чтобы восстановить функцию сустава и дать молодому человеку шанс на полноценную жизнь».

Теперь подростка ждут долгие месяцы реабилитации — упорная работа по разработке сустава и возвращению к нормальной жизни. Самый критический этап позади, и благодаря слаженной работе врачей трагедия на дороге не стала приговором.