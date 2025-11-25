Врачи Владивостока спасли подростка после серьезной аварии на мопеде

При поступлении в больницу у юного пациента диагностировали не просто перелом, а вывих тазобедренного сустава с переломом вертлужной впадины. Это основа тазобедренного сустава — сложный природный «шарнир», от которого зависит способность человека ходить, сидеть и свободно двигаться.