Врачи Владивостока спасли подростка после серьезной аварии на мопеде

Во Владивостоке врачи спасли 16-летнего подростка, получившего тяжелейшую травму в ДТП на мопеде. Подростка доставили в больницу скорой помощью, и медикам пришлось провести сложнейшую операцию, чтобы сохранить ему возможность нормально двигаться. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
При поступлении в больницу у юного пациента диагностировали не просто перелом, а вывих тазобедренного сустава с переломом вертлужной впадины. Это основа тазобедренного сустава — сложный природный «шарнир», от которого зависит способность человека ходить, сидеть и свободно двигаться.
Лечение проходило в несколько этапов. Сначала врачи вправили вывих, вернув сустав на место. Затем провели сложнейшую операцию, зафиксировав сломанную кость специальными винтом и пластиной.
«Операция прошла успешно, — рассказала заведующая детским травматологическим отделением Евгения Кудинова. — Мы сделали все возможное, чтобы восстановить функцию сустава и дать молодому человеку шанс на полноценную жизнь».
Теперь подростка ждут долгие месяцы реабилитации — упорная работа по разработке сустава и возвращению к нормальной жизни. Самый критический этап позади, и благодаря слаженной работе врачей трагедия на дороге не стала приговором.