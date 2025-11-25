Хабаровский ГЛК «Хехцир» готовится к новому горнолыжному сезону

В связи с текущей рыночной ситуацией и ростом затрат на содержание объекта, а также повышением стоимости расходных материалов, администрация комплекса приняла решение о незначительной корректировке цен на услуги. Однако, повышение будет умеренным и не повлияет на доступность отдыха.