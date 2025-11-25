Ричмонд
Хабаровский ГЛК «Хехцир» готовится к новому горнолыжному сезону

Открытие будет зависеть от погодных условий.

Источник: AmurMedia

Горнолыжный комплекс «Хехцир» завершает подготовку к новому зимнему сезону. Все регламентные работы, предусмотренные техническими и эксплуатационными требованиями, успешно выполнены, говорится в Telegram-канале (18+) ГЛК «Хехцир». Открытие сезона теперь зависит от погодных условий.

«На сегодняшний день полностью оформлена необходимая документация, включая регламентные акты, которые уже переданы в контрольные органы для получения разрешения на эксплуатацию канатной дороги. Независимые эксперты провели техническое обследование подъёмника — оценка положительная. Ожидаем итогового заключения», — говорится в сообщении.

Параллельно с подготовкой инфраструктуры на территории ГЛК прошли совместные учения спасательных служб с участием авиации. Отработка эвакуации пострадавших подтвердила высокий уровень готовности персонала к реагированию в нештатных и чрезвычайных ситуациях.

С наступлением устойчивых отрицательных температур будет запущена система искусственного оснежения.

В новом сезоне ГЛК «Хехцир» традиционно откроет две основные трассы — «Самолётка» и «Чёрный полковник». По мере оснежения склонов запуск трасс может быть осуществлён поэтапно. Для разнообразия семейного отдыха также будет работать тюбинг-трасса, запущенная в прошлом сезоне.

В связи с текущей рыночной ситуацией и ростом затрат на содержание объекта, а также повышением стоимости расходных материалов, администрация комплекса приняла решение о незначительной корректировке цен на услуги. Однако, повышение будет умеренным и не повлияет на доступность отдыха.

Все социальные льготы сохраняются в полном объёме. Скидки по-прежнему будут действовать для многодетных семей, участников специальной военной операции и пенсионеров Хабаровского края.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что хабаровский горнолыжный комплекс «Хехцир» стал победителем престижного конкурса SKI BUSINESS AWARDS 2024. Награждение победителей состоялось в рамках Форума туристических территорий на Ставрополье. Целью этой премии является формирование традиций, объединяющих горнолыжный сектор, и повышение социальной значимости индустрии.