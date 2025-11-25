Много подарков и внимания: добрая семейная акция состоялась во Владивостоке

«Мы с ребятами уже на протяжении трех месяцев проходим испытания и конкурсные задания в рамках краевого конкурса “Первые Приморья” от “Движение Первых”. В рамках последнего задания нужно было выполнить добрые дела. Мы с ребятами в классе начали обсуждать, какие добрые дела вообще мы можем сделать. Ребята сразу захотели сделать что-то для бездомных животных. Мы с ребятами узнали и потом рассказали младшеклассникам о том, что есть у нас несколько фондов и приютов в городе, в число которых входит и “Умка”. Так как наша школа часто сотрудничает с фондом, мы решили, что помимо информационной работы для младшеклассников, сбора корма и медикаментов для приюта, мы ещё съездим сюда лично с ребятами, погуляем с животными, то есть подарим им свою любовь, заботу и внимание. Сегодня ребята поняли, что хотят приютить животных из “Умки”, а также рассматривают опекунство. Это не берёшь животное домой, но приезжаешь к нему сюда, в приют, помогаешь ему и финансово, и эмоционально. Конечно, сейчас очень важно делать добрые дела, которые помогают раскрыть все человеческие важные качества и ценности, и показать детям, что мир добрый, и что они сами могут уже в шестом классе это добро нести в мир, и своим примером вдохновлять», — рассказала Александра Байкалова, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 17 города Владивостока.