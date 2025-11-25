Много подарков и внимания: добрая семейная акция состоялась во Владивостоке

Многоголосый лай собак, по всей видимости, обычное дело в «Умке». Каждое животное хочет, чтобы его не только покормили, но и уделили внимание — поговорили и погуляли с ним. Сотрудники и волонтёры «Умки» тоже рады бы уделить внимание всем, однако не всегда это возможно — ведь собак в фонде очень много. Поэтому на помощь приходят неравнодушные горожане.
«Наша сегодняшняя акция организована в рамках Всероссийской акции “Россия — семья семей”, которая проводится с 1 ноября. Итоги акции проведут уже 5 декабря на Всероссийской премии “Мы вместе”. В рамках этой акции проводятся различные мероприятия, такие как например, помощь семьям мобилизованных или экологические акции. Наша организована в помощь Фонду помощи бездомных животных “Умка”. Мы в телеграм-канале “Молодой Владивосток” опубликовали пост о том, что в рамках акции планируем помочь фонду “Умка”. Более 15 человек откликнулись для участия в акции — это и семьи с детьми, и волонтёры Владивостока, и просто неравнодушные жители», — рассказала Надежда Шемчук, сотрудник управления по делам молодёжи администрации Владивостока.
Гости привезли полезные подарки — это корм, медикаменты и другие необходимые фонду вещи. В акции с большим удовольствием также приняли участие и школьники — ученики 6 «Б» класса школы № 17 города Владивостока, которые приехали с родителями помочь фонду.
«Мы с ребятами уже на протяжении трех месяцев проходим испытания и конкурсные задания в рамках краевого конкурса “Первые Приморья” от “Движение Первых”. В рамках последнего задания нужно было выполнить добрые дела. Мы с ребятами в классе начали обсуждать, какие добрые дела вообще мы можем сделать. Ребята сразу захотели сделать что-то для бездомных животных. Мы с ребятами узнали и потом рассказали младшеклассникам о том, что есть у нас несколько фондов и приютов в городе, в число которых входит и “Умка”. Так как наша школа часто сотрудничает с фондом, мы решили, что помимо информационной работы для младшеклассников, сбора корма и медикаментов для приюта, мы ещё съездим сюда лично с ребятами, погуляем с животными, то есть подарим им свою любовь, заботу и внимание. Сегодня ребята поняли, что хотят приютить животных из “Умки”, а также рассматривают опекунство. Это не берёшь животное домой, но приезжаешь к нему сюда, в приют, помогаешь ему и финансово, и эмоционально. Конечно, сейчас очень важно делать добрые дела, которые помогают раскрыть все человеческие важные качества и ценности, и показать детям, что мир добрый, и что они сами могут уже в шестом классе это добро нести в мир, и своим примером вдохновлять», — рассказала Александра Байкалова, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 17 города Владивостока.
Сотрудники «Умки» провели экскурсию и показали «постояльцев» фонда — из вольеров то и дело выглядывали пушистые любопытные носики. Даже с первого взгляда можно понять, насколько разный характер у псов — кто-то радостно тявкает, встречая гостей, другие даже мордочку из будки не высовывают. Но для прогулки сотрудники «Умки» дают только социализированных добрых животных.
«Когда мы выдаем собак, мы всегда сначала спрашиваем, есть ли опыт общения с собаками, а также учитываем пожелания — какую собаку человек хочет выгулять: большую, маленькую, весёлую, энергичную, спокойную? Исходя из этих пожеланий мы и подбираем собаку, ведь наша основная задача, когда человек идёт гулять с собакой — чтобы было комфортно и человеку, и животному. Перед началом прогулки инструктируем, как правильно взять поводок, что делать если собака начинает тянуть, а самое важное предупреждаем: когда вы видите другую собаку — не подходите, чтобы не было столкновений с другими собаками. Потому что для нас безопасность людей, которые гуляют с собаками и самих собак, она первоочередная», — рассказала Джумагул Селиванова, волонтёр фонда «Умка» со стажем работы в приюте более 8 лет.
Специалист также подчеркивает, что больших собак отдают для прогулки только взрослым людям, детям — лишь небольших спокойных собак.
Любой желающий может помочь делом фонду «Умка» — в приюте найдётся работа для золотых рук мастеров, а собаки всегда рады прогуляться в близлежащем лесном массиве.
Напомним, в столице Приморья реализуется проект «Животные города_В». В рамках проекта горожане узнают о подобных добрых акциях, активно участвуют в выставках-раздачах животных, и через социальные сети помогают найти «потеряшек».