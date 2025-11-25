Ричмонд
Красноярская ГАИ подвела итоги масштабной облавы на нарушителей

Сотрудники ДПС за три дня масштабных профилактических мероприятий в Красноярске и на загородных трассах составили более 800 административных протоколов за различные нарушения ПДД.

Источник: РИА "Новости"

Для проведения рейдов в конце прошлой недели на дороги были выведены дополнительные силы ГАИ. Им удалось поймать 45 водителей, севших за руль, не имея права управления. 36 водителей, находящихся в состоянии опьянения, были отстранены от управления.

Также было установлено 45 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходу на «зебре» и еще 38 фактов нарушения ПДД самими пешеходами.

На загородных трассах зафиксировали 15 случаев неправомерного выезда на «встречку». Еще было пресечено 14 случаев, когда дети-пассажиры перевозились без удерживающих устройств, а также 47 фактов пренебрежения ремнями безопасности водителями автотранспорта.

Кроме того, было оформлено свыше 140 дорожно-транспортных происшествий.

«Итоги проведенных профилактических мероприятий наглядно показывают необходимость ответственного отношения каждого водителя и пешехода к соблюдению установленных норм поведения на дороге, — отметили в ГАИ. — Строгое исполнение правил дорожного движения помогает снизить количество ДТП, сохранить жизни и здоровье, а также избежать материальных и правовых последствий. Помните, что от сознательности каждого зависит наша общая безопасность на дорогах».