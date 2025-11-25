Красноярская ГАИ подвела итоги масштабной облавы на нарушителей

«Итоги проведенных профилактических мероприятий наглядно показывают необходимость ответственного отношения каждого водителя и пешехода к соблюдению установленных норм поведения на дороге, — отметили в ГАИ. — Строгое исполнение правил дорожного движения помогает снизить количество ДТП, сохранить жизни и здоровье, а также избежать материальных и правовых последствий. Помните, что от сознательности каждого зависит наша общая безопасность на дорогах».