В Новосибирскую область привезли первую партию новогодних елок

В Новосибирскую область поступила первая партия хвойных деревьев к новогодним праздникам.

Источник: Freepik

Елки привезли из Кемеровской области, и они уже допущены к продаже, сообщили в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего привезли 1 830 деревьев. Каждое из них прошло обязательный фитосанитарный контроль, после чего ведомство 24 ноября дало разрешение на реализацию.

В управлении напомнили, что зимние поставки хвойной продукции относятся к категории повышенного фитосанитарного риска. Чтобы предотвратить распространение вредителей, каждая партия, вывозимая из карантинных зон, должна иметь действующий карантинный сертификат.