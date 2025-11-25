В Новосибирскую область привезли первую партию новогодних елок

Елки привезли из Кемеровской области, и они уже допущены к продаже, сообщили в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.
Всего привезли 1 830 деревьев. Каждое из них прошло обязательный фитосанитарный контроль, после чего ведомство 24 ноября дало разрешение на реализацию.
В управлении напомнили, что зимние поставки хвойной продукции относятся к категории повышенного фитосанитарного риска. Чтобы предотвратить распространение вредителей, каждая партия, вывозимая из карантинных зон, должна иметь действующий карантинный сертификат.