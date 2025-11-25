Назван биологический возраст Криштиану Роналду: его тело в 40 лет моложе на десяток

В возрасте 40 лет футболист Криштиану Роналду обладает организмом 28-летнего человека. Об этом сообщила в аккаунте X американская компания Whoop.
Как показали исследования, организм спортсмена работает с высочайшей точностью: обмен веществ идеально отлажен, а кислород доставляется к тканям с максимальной эффективностью.
Позднее португальский футболист клуба Саудовской Аравии «Аль-Наср» ответил на новость о его биологическом возрасте.
«Данные не врут», — написал пятикратный обладатель «Золотого мяча» в аккаунте Х.
Напомним, что накануне, впервые с 2017 года, Криштиану Роналду посетил Соединенные Штаты, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Тогда же футболист был приглашен на официальный ужин в Белом доме в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.