Назван биологический возраст Криштиану Роналду: его тело в 40 лет моложе на десяток

Напомним, что накануне, впервые с 2017 года, Криштиану Роналду посетил Соединенные Штаты, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Тогда же футболист был приглашен на официальный ужин в Белом доме в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.