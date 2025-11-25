Ричмонд
Коммунальная авария оставила без света пригород Владивостока

Сегодня ранним утром в пригороде Владивостока произошло аварийное отключение электрической подстанции «Чайка», обесточены оказались сотни адресов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Минэнерго Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Сейчас социально-значимые объекты и часть жилого фонда запитаны от других подстанций, без света остаются частные домовладения. Аварийными работами занимаются бригады Владивостокского предприятия электрических сетей и филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети». Ориентировочное время восстановления подачи коммунального ресурса — 25 ноября в 14:30.

По данным городского сервиса «Отключения воды и света», в Советском районе Владивостока с четырёх часов утра остаются обесточенными более 80 домов на улицах Первой, Второй, Четвёртой, Двенадцатой, Маковского, Радужной, Рассветной, Семирадского, Успенского, Шевченко, Шишкина, Яблоневой и других. С 08:30 нет света в 10 домах на улицах 2-ой Линейной, Грязелечебница, Мысовой, Садгородской и Свердлова.

Всего в Советском районе электроснабжение отсутствует почти у двухсот абонентов, но большинство отключений связаны с плановыми работами МУП ВПЭС.