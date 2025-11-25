Коммунальная авария оставила без света пригород Владивостока

По данным городского сервиса «Отключения воды и света», в Советском районе Владивостока с четырёх часов утра остаются обесточенными более 80 домов на улицах Первой, Второй, Четвёртой, Двенадцатой, Маковского, Радужной, Рассветной, Семирадского, Успенского, Шевченко, Шишкина, Яблоневой и других. С 08:30 нет света в 10 домах на улицах 2-ой Линейной, Грязелечебница, Мысовой, Садгородской и Свердлова.