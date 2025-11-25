Вулканолог Озеров: авиатрассы стоит изменить из-за извержений вулканов

«Я бы не связывал эти случаи: вулканы находятся в разных частях света, и так просто совпало, так называемый “закон порядка” в действии. При этом последствия этих извержений могут быть одинаково негативными: это пеплопады, что опасно для близлежащих населенных пунктов, это сход грязо-каменных потоков, которые могут протягиваться на расстояние до 80 км, сметая все на своем пути. Серьезную опасность извержения вулканов представляют для авиации: оперативным службам следует пересмотреть маршруты воздушных трасс, чтобы активность вулканов не угрожала полетам», — рассказал Озеров.