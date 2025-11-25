В Хабаровске запретят ставить оградки на новых воинских захоронениях

Новые требования к обустройству воинских захоронений утвердили на заседании Хабаровской городской Думы, сообщил председатель постоянного комитета гордумы по городскому хозяйству Никита Божок в Telegram-канале (18+). Они касаются воинского сектора на новом Матвеевском кладбище.
«Этот вопрос был проработан на заседаниях рабочей группы под руководством первого заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству Дениса Елькина, с участием руководителя филиала фонда “Защитники Отечества” Алёной Чаплыгиной и ветеранов боевых действий», — говорится в сообщении.
Новые правила предполагают, что:
предоставляется земельный участок 3,75 кв. м (1,5 м х 2,5); после осуществления погребения должны устанавливаться намогильные сооружения (надгробия), высота которых не должна превышать: для памятников — 1,5 м, для цоколей — 0,2 м; запрещается устанавливать навесы над местами захоронений, огораживать могилы металлическими оградками, устанавливать металлические памятники, высаживать зеленые насаждения, за исключением однолетних и многолетних цветов.
По мнению депутатов, это будет способствовать единообразию и формированию подобающего вида особого сектора защитников нашего Отечества.