В Хабаровске запретят ставить оградки на новых воинских захоронениях

предоставляется земельный участок 3,75 кв. м (1,5 м х 2,5); после осуществления погребения должны устанавливаться намогильные сооружения (надгробия), высота которых не должна превышать: для памятников — 1,5 м, для цоколей — 0,2 м; запрещается устанавливать навесы над местами захоронений, огораживать могилы металлическими оградками, устанавливать металлические памятники, высаживать зеленые насаждения, за исключением однолетних и многолетних цветов.