Награды от Токаева получили участники проекта Silk Way Star

24 ноября в Акорде участникам мегапроекта Silk Way Star вручили награды от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Высокие награды от имени президента страны участникам и организаторам международного проекта торжественно вручил государственный советник Ерлан Карин. Об этом передает телеканал «24kz» и аккаунт проекта в Instagram.

«За значительные достижения в сфере музыкального искусства, а также вклад в укрепление дружбы между народами орденом “Достық” ІІ степени награждена победительница конкурса Мишель Джозеф, представляющая Монголию», — говорится в репортаже.

Также благодарностью главы государства отмечен ряд участников и организаторов проекта.

22 ноября Касым-Жомарт Токаев направил участникам международного проекта Silk Way Star свои поздравления с завершением престижного музыкального конкурса, а награду победительнице вручил Димаш Кудайберген.