Награды от Токаева получили участники проекта Silk Way Star

Высокие награды от имени президента страны участникам и организаторам международного проекта торжественно вручил государственный советник Ерлан Карин. Об этом передает телеканал «24kz» и аккаунт проекта в Instagram.
«За значительные достижения в сфере музыкального искусства, а также вклад в укрепление дружбы между народами орденом “Достық” ІІ степени награждена победительница конкурса Мишель Джозеф, представляющая Монголию», — говорится в репортаже.
Также благодарностью главы государства отмечен ряд участников и организаторов проекта.
22 ноября Касым-Жомарт Токаев направил участникам международного проекта Silk Way Star свои поздравления с завершением престижного музыкального конкурса, а награду победительнице вручил Димаш Кудайберген.