В Приморье изъяли более 550 литров просроченного пива и контрафактного алкоголя

В Приморском крае продолжаются рейды по выявлению нелегального алкоголя. На этот раз проверка прошла в поселке Лучегорск, где сотрудники министерства промышленности и торговли совместно с полицией обнаружили серьезные нарушения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
В одном из местных магазинов торговали пивом, у которого истек срок годности. В круглосуточном баре выявили другой вид нарушений — там продавали алкоголь навынос, не вскрывая бутылки на месте, что запрещено законом.
Всего с начала месяца в Приморье изъяли из незаконного оборота уже более 550 литров спиртной продукции. Весь конфискованный алкоголь поместили на склад временного хранения, где он будет находиться до решения суда о его дальнейшей судьбе.
Эти мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного в том числе на борьбу с некачественной и опасной продукцией.
Жители края могут сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя по телефону горячей линии: