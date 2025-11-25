В Красноярске умер выдающийся хирург Александр Ревенко

«Александр Викторович из тех, кто не мог усидеть на месте. Энергичный, неугомонный, громогласный, обаятельный и приветливый, он был в курсе всех событий. Ему, как признанному авторитету, коллеги рассказывали о своих новых идеях, советовались в сложных клинических случаях, доверяли свои надежды. Всем известна его порядочность и душевная чистота. В коллективе его любили и уважали. Ревенко вспоминается, как отец хирургической службы, который умел похвалить и пожурить, но всегда за дело и по справедливости. Заражал всех крепостью духа и житейской мудростью. До последних дней Александр Викторович приходил к коллегам, рассказывал истории о работе больницы в разные годы и всегда чувствовалась его любовь и гордость за годы, пройденные вместе с 20-кой», — сказано в некрологе.