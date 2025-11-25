В Красноярске умер выдающийся хирург Александр Ревенко

Об этом сообщили в краевом минздраве.
Александр Ревенко долгие годы работал в 20-й больнице, куда пришел еще будучи студентом. С 1974 по 1975 годы он трудился в анестезиологическом отделении медицинским братом. После окончания института и ординатуры в 1978 году был принят на работу врачом в детское хирургическое отделение. В 1990 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию. В 1998 году Александр Викторович был назначен заместителем главного врача по хирургии и 20 лет руководил службами взрослой и детской хирургии, а с 2018 года работал врачом хирургом-экспертом отдела контроля качества медицинской помощи.
В профессиональном багаже Александра Ревенко более 15 печатных трудов, около 10 рационализаторских предложений, внедренных в практическое здравоохранение, и сотни историй спасения. Его безупречный труд и большой вклад в развитие хирургической службы здравоохранения Красноярска в 2007 году были отмечены Почетной грамотой министерства здравоохранения и социального развития РФ, в 2014 году — нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации». В 2006 году Ревенко был признан Ассоциацией детских врачей Красноярского края лучшим детским врачом года в номинации «Врач-организатор детского здравоохранения».
«Александр Викторович из тех, кто не мог усидеть на месте. Энергичный, неугомонный, громогласный, обаятельный и приветливый, он был в курсе всех событий. Ему, как признанному авторитету, коллеги рассказывали о своих новых идеях, советовались в сложных клинических случаях, доверяли свои надежды. Всем известна его порядочность и душевная чистота. В коллективе его любили и уважали. Ревенко вспоминается, как отец хирургической службы, который умел похвалить и пожурить, но всегда за дело и по справедливости. Заражал всех крепостью духа и житейской мудростью. До последних дней Александр Викторович приходил к коллегам, рассказывал истории о работе больницы в разные годы и всегда чувствовалась его любовь и гордость за годы, пройденные вместе с 20-кой», — сказано в некрологе.
Отпевание и панихида состоится 25 ноября с 11:30 до 12:30 в Храме Святого великомученика Пантелеймона (Красноярск, ул. Инструментальная, 12).