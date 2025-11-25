Ричмонд
Пострадавших от интернет-мошенников хабаровчан примут в прокуратуре

28 ноября в 15:00 с 10:00 до 13:00 в прокуратуре Хабаровского края (ул. Шевченко, 6) пройдет прием граждан, пострадавших от телефонного и интернет-мошенничества.

Источник: РИА "Новости"

"Граждане могут обратиться по вопросам:

✔ Нарушения их прав в результате оформления мошенниками кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях;

✔ Несоблюдения банковскими организациями требований законодательства при выдаче кредитов;

✔ Бездействия органов полиции при рассмотрении сообщений о преступлениях и расследовании уже возбужденных уголовных дел по фактам телефонного и интернет-мошенничества".

Для участия в приеме необходимо при себе иметь паспорт и документы, связанные с делом, если такие имеются. Предварительная запись на прием по телефону: 8 (4212)32−41−70.