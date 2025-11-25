Пострадавших от интернет-мошенников хабаровчан примут в прокуратуре

"Граждане могут обратиться по вопросам:
✔ Нарушения их прав в результате оформления мошенниками кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях;
✔ Несоблюдения банковскими организациями требований законодательства при выдаче кредитов;
✔ Бездействия органов полиции при рассмотрении сообщений о преступлениях и расследовании уже возбужденных уголовных дел по фактам телефонного и интернет-мошенничества".
Для участия в приеме необходимо при себе иметь паспорт и документы, связанные с делом, если такие имеются. Предварительная запись на прием по телефону: 8 (4212)32−41−70.