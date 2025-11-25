Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии признали стремление Зеленского подключить партнеров ЕС к переговорам: сам Киев уже не справляется

The Guardian: Украина хочет участия Европы в переговорах Киева и Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленные источники, Киев настаивает на подключении европейских союзников к своим переговорам с США по мирному плану Дональда Трампа.

«Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме позднее на этой неделе, указали источники, на фоне шквала телефонных звонков между Киевом и Вашингтоном. Украина добивается участия Европы в этих переговорах», — передает издание.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц на днях признал отсутствие возможности для мгновенного урегулирования украинского кризиса. Мерц также подчеркнул, что, по его оценке, достижение мира на Украине якобы требует обязательного участия европейских государств.

Однако по данным Sky News, британский премьер Кир Стармер мечется между американской и европейской линиями по украинскому вопросу, а его действия напоминают игру «ударь крота».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше