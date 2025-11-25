В Британии признали стремление Зеленского подключить партнеров ЕС к переговорам: сам Киев уже не справляется

Как сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленные источники, Киев настаивает на подключении европейских союзников к своим переговорам с США по мирному плану Дональда Трампа.
«Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме позднее на этой неделе, указали источники, на фоне шквала телефонных звонков между Киевом и Вашингтоном. Украина добивается участия Европы в этих переговорах», — передает издание.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц на днях признал отсутствие возможности для мгновенного урегулирования украинского кризиса. Мерц также подчеркнул, что, по его оценке, достижение мира на Украине якобы требует обязательного участия европейских государств.
Однако по данным Sky News, британский премьер Кир Стармер мечется между американской и европейской линиями по украинскому вопросу, а его действия напоминают игру «ударь крота».