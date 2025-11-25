Незаконно переделанный автобус остановили на дороге в Комсомольске-на-Амуре

Во время рейдового мероприятия «Автобус» транспортное средство остановили для проверки. При осмотре обнаружилось, что маркератор нанесен не заводским способом и другим шрифтом в непредусмотренном заводом-изготовителем месте. Кроме того, обнаружен явно удаленный слой в месте его нанесения.