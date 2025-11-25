Ричмонд
Незаконно переделанный автобус остановили на дороге в Комсомольске-на-Амуре

Идентификационный номер перебили вручную.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ДПС остановили пассажирский автобус, в конструкцию которого незаконно внесены изменения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Во время рейдового мероприятия «Автобус» транспортное средство остановили для проверки. При осмотре обнаружилось, что маркератор нанесен не заводским способом и другим шрифтом в непредусмотренном заводом-изготовителем месте. Кроме того, обнаружен явно удаленный слой в месте его нанесения.

— Это указывает на факт незаконного вмешательства в конструкцию автобуса. После составления административных материалов, 54-летнего водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства по установлению обстоятельств нарушения, — сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, ранее в Николаевском районе перевернулся пассажирский автобус.