Казахстанский певец обвинил известного артиста в избиении: возбуждено дело

Информацию об избиении одного певца другим опубликовал Telegram-канал egovpress. По его данным, новый участник музыкальной группы «Нур-Мукасан», певец Галымжан, сообщил, что солист коллектива, Мукасан Шахзадаев, вместе с друзьями жестоко избил его, сломав руку и нос за использование песни без разрешения.
В комментариях к посту представители департамента полиции Алматы подтвердили, что 22 ноября в управление полиции Наурызбайского района поступило заявление от местного жителя о нанесении ему телесных повреждений гражданином М. и другими лицами.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также обеспечение полноты, объективности и всесторонности расследования», — сообщили в полиции.
По итогам следствия будут приняты меры в соответствии с законодательством, добавили в ДП.