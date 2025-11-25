Казахстанский певец обвинил известного артиста в избиении: возбуждено дело

Информацию об избиении одного певца другим опубликовал Telegram-канал egovpress. По его данным, новый участник музыкальной группы «Нур-Мукасан», певец Галымжан, сообщил, что солист коллектива, Мукасан Шахзадаев, вместе с друзьями жестоко избил его, сломав руку и нос за использование песни без разрешения.