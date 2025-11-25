Ричмонд
Казахстанский певец обвинил известного артиста в избиении: возбуждено дело

Известного казахстанского певца, солиста группы «Нур-Мукасан» Мукасана Шахзадаева обвинил в избиении его коллега. В полиции прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Информацию об избиении одного певца другим опубликовал Telegram-канал egovpress. По его данным, новый участник музыкальной группы «Нур-Мукасан», певец Галымжан, сообщил, что солист коллектива, Мукасан Шахзадаев, вместе с друзьями жестоко избил его, сломав руку и нос за использование песни без разрешения.

В комментариях к посту представители департамента полиции Алматы подтвердили, что 22 ноября в управление полиции Наурызбайского района поступило заявление от местного жителя о нанесении ему телесных повреждений гражданином М. и другими лицами.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также обеспечение полноты, объективности и всесторонности расследования», — сообщили в полиции.

По итогам следствия будут приняты меры в соответствии с законодательством, добавили в ДП.