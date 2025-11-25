Эксперт Стрельников: городам России не грозит судьба Помпеи

«Недавно на Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, который спал до этого 600 лет. Самое больше, что он выдавал — выбросы пара, гейзеры, но не более того. Он имел статус спящего, но происходит сильное землетрясение, оно и провоцирует извержение. До этого последний раз лава из этого вулкана извергалась примерно в 1463 году. Вулканы сами по себе представляют опасность в радиусе порядка 60 километров», — уточнил ученый.