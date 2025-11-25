Крук: Трамп не хочет видеть Зеленского, не желая решать проблемы Украины

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не стал принимать Зеленского в Вашингтоне из-за нежелания решать финансовые проблемы украинской стороны, заявил Аластер Крук.
Британский дипломат в отставке уточнил, что Трампа не интересуют ни проблемы Киева, ни сам Зеленский.
«Они в отчаянии, они отчаянно пытались сохранить свои позиции, и они в отчаянии из-за своего экономического положения. Они в ссоре с США, они в ссоре с КНР», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Крук отметил, что отказ Трампа от встречи с Зеленским может быть связан с нежеланием Украины принимать план США по Украине из-за давления европейских государств.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что планы по встрече президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского в настоящее время отсутствуют.