«Вандализм»: на недовольство алматинцев заменой гранитных плит ответили в акимате

В акимате агентству Kazinform пояснили, что по итогам технико-экономической оценки было принято решение отказаться от гранита как более затратного материала, который требует сложного ухода и регулярной реставрации. «Вместо этого применяется бетонная основа с защитным покрытием. Используемая краска относится к специализированным резиновым составам, предназначенным для эксплуатации в условиях постоянной влажности. Такое покрытие обеспечивает долговечность, устойчивость к воде, ультрафиолету и перепадам температуры, а также улучшает визуальное восприятие объекта», — заявили в ведомстве.