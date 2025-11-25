Ричмонд
«Вандализм»: на недовольство алматинцев заменой гранитных плит ответили в акимате

Жители Алматы возмущены «новшествами» на реке Большая Алматинка — здесь заменили гранитные плиты на бетонные, а после покрасили «их под гранит». В акимате отреагировали на жалобы.

Источник: Nur.kz

Пост с возмущениями опубликовал пользователь Threads. Он разместил фото и видео бетонных плит, покрашенных под гранит. «Река Большая Алматинка, участок выше улицы Сатпаева. Вместо гранитных плит, которые еще 100 лет простояли бы, они красят бетон под гранит! Я считаю это не ремонтом, а вандализмом и воровством!» — заявил житель Алматы.

В акимате агентству Kazinform пояснили, что по итогам технико-экономической оценки было принято решение отказаться от гранита как более затратного материала, который требует сложного ухода и регулярной реставрации. «Вместо этого применяется бетонная основа с защитным покрытием. Используемая краска относится к специализированным резиновым составам, предназначенным для эксплуатации в условиях постоянной влажности. Такое покрытие обеспечивает долговечность, устойчивость к воде, ультрафиолету и перепадам температуры, а также улучшает визуальное восприятие объекта», — заявили в ведомстве.

Здесь же подчеркнули, что работы по реконструкции еще не закончены.