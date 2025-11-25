Стали известны масштабы мошенничества продюсера Разина

Сумма материального ущерба по уголовному делу в отношении продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, достигла примерно 500 миллионов рублей.
Данная информация была получена ТАСС от представителей правоохранительных органов. Собеседник агентства уточнил, что указанная сумма установлена по результатам судебной экспертизы, проведенной в рамках расследования, однако она является предварительной и может быть скорректирована по окончании следственных действий.
Согласно материалам уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство, Разин объявлен в межгосударственный розыск, а в отношении него заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
Адвокат семьи покойного солиста группы Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила данную информацию, добавив, что уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году. Основанием для этого послужило присвоение денежных средств, предназначавшихся поэту-песеннику Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за использование его произведений. Вдова поэта официально признана потерпевшей по данному делу.
По данным следствия, продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым для незаконного получения средств как правообладатель музыкальных композиций. За совершение данного преступления Разину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
