Певица Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в РФ

Ирина Аллегрова успела продлить товарный знак со своим именем до 2036 года.

Источник: Комсомольская правда

Российская певица Ирина Аллегрова продлила регистрацию товарного знака со своим именем в России до 2036 года. Это следует из данных Роспатента.

Изначально право на товарный знак «Ирина Аллегрова» действовало до 2 марта 2026 года, но певица подала заявку в Роспатент на его продление.

По информации Роспатента, заявление певицы было удовлетворено. В результате этого срок действия ее товарного знака был продлен до марта 2036 года.

Накануне в России было зарегистрировано семь товарных знаков ушедшей американской сети McDonald’s, связанных с ее основной продукцией и услугами. Все они оформлены на русском и английском языках.

Кроме этого, ранее и автомобилестроительная корпорация Toyota запатентовала в России новый товарный знак под названием Voxy.