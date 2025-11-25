Ричмонд
В Тюменской области потеплеет до +4 градусов

На территории Тюменской области днем 25 ноября после ночных морозов придет потепление до +4 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области 25 ноября днем прогнозируется потепление до −1, +4 градусов», — сообщается на сайте управления. При этом накануне ночью столбики термометров в регионе опускались до −10 градусов.

Также синоптики обещают небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Из-за перепадов температур на дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах — гололедно-изморозевые отложения. Ветер южный усилится до 6−11 м/с, а местами до 16 м/с. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся первой смены не объявлена.