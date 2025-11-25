Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Разина превысил 500 млн рублей

Материальный ущерб по делу продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина достиг половины миллиарда рублей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, именно такую сумму установила экспертиза в рамках расследования уголовного дела, однако она пока не окончательная и может измениться к концу следствия.