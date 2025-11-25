«Копенгаген» — «Кайрат»: чемпионы Казахстана провели тренировку в Дании

Со слов футболистов в их соцсетях, дождь и свежий воздух пошли им на пользу. «Кайратовцы» пребывают в хорошем расположении духа и готовы к встрече с местным соперником.
Встреча между «Копенгагеном» и «Кайратом» пройдет в среду, 26 ноября, на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Она начнется в 22:45 по казахстанскому времени.
За всю историю выступлений казахстанских клубов в еврокубках было два противостояния с датчанами. В 2014 году во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Кайрат» играл с «Эсбьергом». Первая игра прошла в Алматы и закончилась со счетом 1:1, когда датчане отыгрались в самой концовке. В ответном матче удача была на стороне «Эсбьерга», который выиграл со счетом 1:0, добыв путевку в следующий этап квалификации.
В 2018 году во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Астана» встретилась с «Мидтьюлландом». Дома столичные добились успеха со счетом 2:1 благодаря двум классным ударам Ласло Кляйнхайслера. В гостях «Астане» удалось удержать добытое дома преимущество — они сыграли 0:0 и прошли в следующий раунд.
Обе команды пока не имеют побед на общем этапе главного еврокубкового турнира, набрав после четырех игр по одному баллу. В турнирной таблице «Копенгаген» располагается на 33-м месте, а «Кайрат» идет следом на 34-й строчке.
Cтало известно, что в Данию отправились не только наши футболисты, но и полицейские.