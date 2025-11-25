«Копенгаген» — «Кайрат»: чемпионы Казахстана провели тренировку в Дании

За всю историю выступлений казахстанских клубов в еврокубках было два противостояния с датчанами. В 2014 году во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Кайрат» играл с «Эсбьергом». Первая игра прошла в Алматы и закончилась со счетом 1:1, когда датчане отыгрались в самой концовке. В ответном матче удача была на стороне «Эсбьерга», который выиграл со счетом 1:0, добыв путевку в следующий этап квалификации.