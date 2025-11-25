В Госдуме предложили платить людям, ухаживающими за инвалидами, в размере МРОТ

По словам Аксененко, в России более 1,2 миллиона человек с инвалидностью первой группы, и за ними нужен особый постоянный уход. Депутат также отметил, что в случае возникновения проблем со здоровьем у больного его родные фактически не могут использовать поступающие ему средства для покупки лекарств или на иные нужды, поскольку могут не иметь к ним доступа.