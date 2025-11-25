Левитт: план США по Украине разрабатывался с учётом позиций РФ и Киева

План Соединённых Штатов, касающийся урегулирования на Украине, был разработан с учётом позиций Российской Федерации и Украины, заявила пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Левитт.
«Госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник Cтив Уиткофф и вся команда действительно проработали все пункты 28-пунктного мирного плана, разработанного Соединёнными Штатами при участии обеих сторон — российской и украинской», — сказала она в ходе встречи с журналистами.
Левитт отметила, что администрация США фиксирует распространение «дезинформации, слухов и ложных обвинений» в связи с усилиями Вашингтона.
«Идея о том, что Соединённые Штаты якобы не ведут равноправный диалог с обеими сторонами, — это абсолютная выдумка», — заявила Левитт.
Она подчеркнула, что США хотят, чтобы урегулирование на Украине состоялось как можно скорее, по её словам, Трамп и его команда «делают всё для этого».
Кроме того, Левитт рассказала, что критики плана, в том числе некоторые американские сенаторы, не понимают, о чём говорят, а также могут «зарабатывать» на продолжении украинского конфликта.
Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что те, кто критикует план Соединённых Штатов, касающийся по урегулирования на Украине, саботируют мир.