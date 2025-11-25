Омские власти рассказали, как решают проблему бездомных собак

«Нормативно-правовой акт направлен на решение проблемы, возникшей на территории Омской области в связи с ростом количества безнадзорных животных, и предусматривает возможность установления на территории региона экстраординарной ситуации и принятия временных мер для обеспечения безопасности граждан от нападения животных без владельцев, а также предотвращения распространения переносимых ими опасных для человека болезней», — добавили в министерстве.