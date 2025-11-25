Омские власти рассказали, как решают проблему бездомных собак

«Случаи нападения собак на людей с летальным исходом в регионе отсутствуют, но статистика укусов граждан безнадзорными животными в ретроспективе свидетельствует о недостаточной эффективности реализуемых в настоящее время мероприятий», — пояснили в ведомстве.
При этом данных о количестве таких нападений в министерстве не назвали.
В правительстве уточнили, что на сегодняшний день на территории региона свою деятельность осуществляют три частных приюта:
Омская региональная общественная организация защиты животных «Друг». Благотворительный фонд помощи животным «Омские хвостики». ООО «B3T СЕРВИС».
Также работает один муниципальный приют:
БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных».
Отловом животных занимаются две из вышеупомянутых организаций:
ООО «B3T СЕРВИС». БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных».
В ответе на запрос также говорится, что сейчас правительством Омской области подготовлен проект закона «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и мероприятиях при осуществлении такой деятельности на территории Омской области», документ находится на рассмотрении регионального парламента.
«Нормативно-правовой акт направлен на решение проблемы, возникшей на территории Омской области в связи с ростом количества безнадзорных животных, и предусматривает возможность установления на территории региона экстраординарной ситуации и принятия временных мер для обеспечения безопасности граждан от нападения животных без владельцев, а также предотвращения распространения переносимых ими опасных для человека болезней», — добавили в министерстве.
Ранее «ФедералПресс» изучил вопрос, как и почему бродячие псы нападают на людей на улицах городов России.