Омские власти рассказали, как решают проблему бездомных собак

ОМСК, 25 ноября, ФедералПресс. В Омской области отсутствуют случаи летальных исходов от нападения бездомных собак, однако бывают случаи укусов. Об этом в ответ на запрос «ФедералПресс» рассказали в министерстве внутренней политики региона.

Источник: РИА "Новости"

«Случаи нападения собак на людей с летальным исходом в регионе отсутствуют, но статистика укусов граждан безнадзорными животными в ретроспективе свидетельствует о недостаточной эффективности реализуемых в настоящее время мероприятий», — пояснили в ведомстве.

При этом данных о количестве таких нападений в министерстве не назвали.

В правительстве уточнили, что на сегодняшний день на территории региона свою деятельность осуществляют три частных приюта:

Омская региональная общественная организация защиты животных «Друг». Благотворительный фонд помощи животным «Омские хвостики». ООО «B3T СЕРВИС».

Также работает один муниципальный приют:

БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных».

Отловом животных занимаются две из вышеупомянутых организаций:

ООО «B3T СЕРВИС». БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных».

В ответе на запрос также говорится, что сейчас правительством Омской области подготовлен проект закона «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и мероприятиях при осуществлении такой деятельности на территории Омской области», документ находится на рассмотрении регионального парламента.

«Нормативно-правовой акт направлен на решение проблемы, возникшей на территории Омской области в связи с ростом количества безнадзорных животных, и предусматривает возможность установления на территории региона экстраординарной ситуации и принятия временных мер для обеспечения безопасности граждан от нападения животных без владельцев, а также предотвращения распространения переносимых ими опасных для человека болезней», — добавили в министерстве.

Ранее «ФедералПресс» изучил вопрос, как и почему бродячие псы нападают на людей на улицах городов России.