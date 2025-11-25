Стала известна сумма ущерба по делу продюсера «Ласкового мая»: счет на миллионы рублей

После смерти сына в 2017 году Разин начал строить на Троекуровском кладбище мемориальный комплекс, где за семь лет возвели мраморную часовню с золотыми куполами. Сейчас строительство приостановлено, а продюсер уехал в Америку. Как убедились ранее журналисты KP.RU, мемориальный комплекс действительно выглядит почти достроенным — внутри навалены деревянные доски и холсты.