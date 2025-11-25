Стала известна сумма ущерба по делу продюсера «Ласкового мая»: счет на миллионы рублей

Правоохранительные органы проинформировали ТАСС о размере ущерба по уголовному делу в отношении Андрея Разина. Продюсера «Ласкового мая» обвиняют в мошенничестве на сумму около 500 млн рублей, связанном с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова.
«Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия», — передал собеседник агентства.
Напомним, что накануне Разина объявили в розыск по обвинению в мошенничестве в крупном размере. При этом само дело о мошенничестве в отношении продюсера «Ласкового мая» было возбуждено еще в 2021 году.
После смерти сына в 2017 году Разин начал строить на Троекуровском кладбище мемориальный комплекс, где за семь лет возвели мраморную часовню с золотыми куполами. Сейчас строительство приостановлено, а продюсер уехал в Америку. Как убедились ранее журналисты KP.RU, мемориальный комплекс действительно выглядит почти достроенным — внутри навалены деревянные доски и холсты.