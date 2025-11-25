Кондратьев сообщил о последствиях ночной атаки ВСУ

Срочная новость.
После ночной атаки на Краснодарский край пострадали шесть мирных жителей. Повреждены не меньше 20-ти домов. В данный момент тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
