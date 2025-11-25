Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев сообщил о последствиях ночной атаки ВСУ

После ночной атаки на Краснодарский край пострадали шесть мирных жителей. Повреждены не меньше 20-ти домов. В данный момент тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Срочная новость.

После ночной атаки на Краснодарский край пострадали шесть мирных жителей. Повреждены не меньше 20-ти домов. В данный момент тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше